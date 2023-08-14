У производителей дешевых китайских авто назрел раскол: дружить хотят не все

Китайские производители известны своими преимущественно дешевыми автомобилями. Из-за интереса покупателей к таким машинам, и по многим другим причинам, компания BYD призвала коллег по цеху сотрудничать. Но, оказалось, дружить хотят не все.

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О намечающемся расколе в, казалось, неминуемой консолидации китайского автопрома сообщает Carscoops. Там приводят слова главы китайского автопроизводителя BYD Вана Чуанфу о том, что в автопроме КНР необходимо найти единение, чтобы "разрушить старые легенды".

Вероятно, топ-менеджер имеет ввиду низкое качество китайских автомобилей, которое известно во всем мире – даже там, где такие машины не продаются. Например, в США. Тем не менее, очевидно, что такое мнение общественности китайцам хотелось бы изменить.

Также Чуанфу отметил, что "пришло время для китайских брендов". И якобы "у 1,4 миллиарда китайцев есть эмоциональная потребность увидеть, как китайские бренды становятся глобальными". Десять из десяти по шкале имперскости.

Впрочем, глобальными они в ближайшее время вряд ли станут. Этому мешают фундаментальные принципы ведения бизнеса и создания продукта, которые сильно отличаются от общемировых тенденций. Доминирующим рынком для таких компаний по-прежнему является домашний.

В то же время представители конкурирующих Nio и Li Auto поддержали Чуанфу с его манифестом. А вот Great Wall Motor выступил против.

Исполнительный директор компании Ван Юаньли отреагировал по-своему, намекая, что сейчас неподходящее время для объединения, и уместным было бы скорее как следует разругаться друг с другом. Возможно, это лишь демонстрация конкуренции. Или какая-то личная обида. Однако согласия дружить в этих словах никто не заметил.

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