General Motors показали бюджетный кроссовер с 7-местным салоном. Фото

Новый Wuling Almaz представили официально. Это бюджетный кроссовер с 7-местным салоном, разработанный концерном General Motors. Скоро дешевый автомобиль с хорошим оснащением отправится в продажу.

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О новинке сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Кроссовер Wuling Almaz 2023 модельного года построен на базе Chevrolet Captiva второго поколения. От него китайский автомобиль отличается дизайном кузова и некоторыми деталями в салоне.

Спереди кроссовер от General Motors выглядит футуристично с узкой светотехникой и огромной фальшрадиаторной решеткой. Машину показали в модификации Wuling Almaz RS – "спортивном" исполнении, которое отличается от стандартной модели более агрессивным оформлением.

Кузов довольно крупный. Длина составляет 4,65 м, а колесная база равна 2,75 м. Благодаря этому внутри разместили семь посадочных мест.

В базовой версии машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 140 л.с. Также покупателям предложат гибридный вариант на 174 л.с. Привод у модели безальтернативный передний. Цена Wuling Almaz 2023 модельного года – от 28 750 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ford показал необычную модификацию своего недорогого внедорожника.