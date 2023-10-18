У Fiat, Peugeot и Opel появятся семь бюджетных моделей для конкуренции с китайскими авто

Крупный концерн Stellantis, в который входят бренды Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, готовит по меньшей мере семь новых бюджетных моделей для конкуренции с китайскими авто. Их объединит общая платформа.

Об этом стало известно Motor1. В компании разработали новую архитектуру для компактных недорогих машин на базе существующей платформы CMP от PSA. В рамках этой технологии построят несколько новых моделей под разными брендами.

Сообщается, что платформа подходит как для электромобилей, так и для двигателей внутреннего сгорания. Это ответ на возрастающее число дешевых китайских машин на европейском рынке. Одна из новинок в рамках архитектуры – следующий Fiat Panda, чей дебют ожидается в 2024 году.

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В руководстве Fiat сообщили о цене менее 25 000 евро для нового электрокара Panda. Цель – ответить на общественный запрос для такой модели. В компании хотят соперничать с наиболее дешевыми электромобилями европейского рынка.

Среди главных конкурентов называют Dacia Spring, грядущий Renault 5 и линейку китайских моделей BYD, которые ожидаются на рынке.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новом крупном китайском кроссовере за небольшую цену.