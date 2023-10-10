Цены на машины Tesla рекордно упали – Model 3 стоит как Toyota Corolla

Никогда электромобили Tesla нельзя было назвать дешевыми. Несмотря на качество, компания позиционировала свои продукты как премиальные. Но теперь Model 3 стоит как Toyota Corolla.

По информации InsideEVs, седан Tesla Model 3 и кроссовер Tesla Model Y сегодня стоят меньше, чем средняя цена нового автомобиля в США. Компания регулярно снижает цены на свои машины. По информации исследователей, автопроизводитель недополучает из-за этого 1,2 миллиарда долларов в год.

Так, базовая заднеприводная Tesla Model 3 на 8 700 долларов дешевле средней цены легкового автомобиля в США. Машина теперь стоит на 6500 долларов меньше, чем BMW 3 серии начального уровня, и на 5800 долларов меньше, чем базовый Mercedes C-Class.

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И это до вычета налоговых льгот. Если вычесть дополнительные 7500 долларов бонусов и 2000 долларов местных льгот (зависит от конкретного штата), с ценой около 26 000 долларов Model 3 сравняется с Toyota Corolla.

Компания старается нарастить продажи за счет привлекательных цен. Тем не менее, прибыль от этого снижается. Да и продажи в последнее время уступают предыдущим периодам.

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