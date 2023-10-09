В Украине нашли недорогой китайско-немецкий кроссовер. Фото

В Украине нашли премиальный недорогой электромобиль Smart #1, цены на который стартуют с 32 000 долларов. Бренд теперь китайско-немецкий, ведь совместно с Mercedes им владеет Geely.

Фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram. Smart #1 является первой разработкой компании после вливания китайского капитала. В основе – новая платформа и современные технологии.

К тому же это самый большой автомобиль в истории Smart. Длина кузова равна 4270 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина составляет 1820 мм, а высота – 1640 мм. На уровне других компактных кроссоверов, которых прежде в линейке производителя просто не существовало.

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Во многих странах специалисты и покупатели уже познакомились с этой машиной, отмечая множество положительных качеств. В Украине на фото показали топовый вариант Smart #1 Brabus.

Такой электромобиль снаружи отличают спортивный обвес и крупные колесные диски диаметром 19 дюймов. Силовая установка предлагает 428 л.с., полный привод, до 400 км запаса хода.

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