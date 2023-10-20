В Украине новые ПДД: какие штрафы за нарушение правил

В кабинете министров Украины поддержали новые ПДД. Некоторые из них касаются так называемых "временных" мер, которые теперь стали постоянными. Рассказываем и о других нововведениях, а также о штрафах за нарушение правил.

Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, цель изменений – приближение украинского законодательства к европейскому. Изменения внесли в различные Правила, Положения и Порядки, но нас сейчас интересуют конкретно ПДД Украины.

Какое "временное" правило стало постоянным? Речь о так называемом сезонном требовании включать дневные ходовые огни или ближний свет фар (если первые не предусмотрены конструкцией транспортного средства) в дневное время суток.

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Это необходимо было делать за пределами населенных пунктов в осенне-зимний период (с 1 октября до 1 мая) – в период, который характеризуется повышенной влажностью, туманами, дождями и ранними сумерками. Теперь необходимо всегда (круглый год) включать ДХО или ближний свет фар в светлое время суток за пределами населенных пунктов. Штраф – до 510 грн.

Еще одно изменение касается перевозки детей в автомобиле. Ранее требовались специальные удерживающие системы, которые позволяют воспользоваться ремнем безопасности ребенку возрастом до 12 лет и ростом до 145 см. Теперь – рост до 150 см, в этом случае запрещено перевозить детей без использования детских удерживающих систем. Штраф за нарушение – 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 850 грн.

Также отмечается, что запрещена перевозка детей на заднем кресле мотоцикла и мопеда. Кроме ряда случаев, которые, правда, не уточняют.

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