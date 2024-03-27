Toyota все еще не определилась со своим недорогим соперником для Ford Maverick

Toyota рассматривает создание недорогого практичного внедорожника для конкуренции с Ford Maverick. На такой автомобиль ранее намекал электрический пикап Toyota EPU, однако однозначного решения в японской компании пока нет.

Как сообщает Carscoops, Toyota тестирует Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. В компании присматриваются к сегменту дешевых пикапов в калифорнийском отделении Toyota. Конструкторы занимаются прототипом, но окончательное решение о старте серийного производства еще не принято. Это зависит от центрального японского офиса.

В североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

На рынке потенциальная новинка могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 23 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

Главной проблемой на данный момент называют цену. В компании понимают, что для соперничества с Ford нужен очень дешевый пикап. Но, похоже, машина получается более дорогая. Сейчас ее пытаются сделать дешевле, чем Toyota Tacoma, которая стоит почти $29 000.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Скоро Hyundai Santa Cruz представят в обновленном виде для усиленного соперничества с Ford.

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