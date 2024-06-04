Toyota улучшила самый продаваемый автомобиль в истории: новая Corolla 2024 года

Недорогая Toyota Corolla получила специальную версию FX в 2024 году. Производитель таким образом улучшил доступную модель, которая известна во всем мире как самый продаваемый автомобиль в истории.

По информации Carscoops, новая Toyota Corolla FX Special Edition получила заниженную подвеску с более спортивными настройками, небольшой спойлер на крышке багажника, особые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне Toyota Corolla FX Special Edition тоже произошли изменения. На передней панели появился увеличенный до 10,5 дюймов сенсорный монитор информационно-развлекательной системы. Перед водителем установлен цифровой щиток приборов.

Также оснащение дополнили беспроводной зарядкой для смартфона и комплексом систем Toyota Safety Sense 3.0 ADAS.

Такая Toyota Corolla 2024 года оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 л.с. То есть характеристики модели не изменились. За "спортивный" характер отвечают только перенастроенная подвеска и рулевое управление.

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