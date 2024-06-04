Nissan начал продавать в Украине самый дешевый кроссовер. Фото и цена

Nissan Juke является самым дешевым кроссовером японского бренда на глобальном рынке. Автомобиль представили официально после модернизации 2024 года и уже начали продавать в Украине.

Популярная модель получила деликатные изменения в дизайне и новый салон, который сделали современнее. Детали сообщили на сайте производителя. Также в 2024 год модель вошла с обновленной модификацией Nissan Juke N-Sport. Ее отличает двухцветная схема окраски с контрастной крышей, корпусами наружных зеркал и решеткой.

Кроме того, компактный кроссовер получил новые диски и расширенную палитру цветов. В нее вернулся желтый цвет – на нем производитель отдельно акцентирует внимание.

Салон Nissan Juke 2 поколения в 2024 году преобразился сильно. Заменили переднюю панель, кресла и материалы отделки. Появились крупный цифровой щиток приборов и монитор мультимедийной системы диагональю 12,3 дюймов.

Автомобиль будут предлагать покупателям с бензиновым двигателем на 117 л.с. Цена Nissan Juke 2024 года в Украине – от 904 580 гривен.

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