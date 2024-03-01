Новый недорогой Hyundai вмещает от 7 до 11 человек, а стоит как Sportage. Фото

Новую недорогую модель Hyundai Staria HEV после модернизации показали на фото. Этот автомобиль является практичной альтернативой кроссоверу Kia Sportage по схожей цене, хотя вмещает от 7 до 11 человек в салоне.

Hyundai Staria HEV – новая гибридная модификация эффектного минивэна с ярком дизайном. Силовая установка обеспечивает высокую мощность и экономичность. Об автомобиле в деталях сообщили на сайте Hyundai.

В дизайне нового Hyundai Staria HEV не произошло изменений в сравнении со стандартными исполнениями модели. Главное произошло в технической части.

В движение автомобиль приводит мощная гибридная силовая установка на 245 сил (367 Нм крутящего момента). В ее основе работает 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 180 л.с.

Интересно, что в сочетании с высокой отдачей силовой установки расход топлива Hyundai Staria HEV удалось сохранить на экономичном уровне – около 8 л/100 км в комбинированном цикле. Цена гибрида Hyundai Staria 2024 года – от 25 700 долларов за базовую грузовую модификацию. Пассажирский вариант стартует с 27 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал новую недорогую модель корейского бренда.