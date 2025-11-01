Toyota создала необычную доступную новинку. Фото

Под брендом Daihatsu концерн Toyota предлагает покупателям необычную доступную модель Copen. Это стильный компактный родстер, который нравится энтузиастам. Компания создала следующую машину.

По информации Motor1, производитель уже работает над новым поколением. Предвестником оказался Daihatsu K-Open. Это пока концепт, но через пару лет он превратится в новый родстер.

В компании не сообщают технические подробности, но отмечают, что теперь у модели задний привод. Ранее сообщалось, что машина получит 150-сильный мотор и увеличится в длину до 3895 мм. Среди соперников называли Mazda MX-5.

Также стало известно, что производство актуального Copen скоро остановят. Видимо, это как раз связано с подготовкой преемника. Доступная модель Daihatsu Copen покинет конвейер в августе 2026 года. То есть машину будут производить еще на протяжении одного года.

Цена Daihatsu Copen 2025 года стартует с 13 000 долларов. Это немного, но автомобиль компактный и маломощный. 3,4-метровый родстер предлагает 63 л.с. По ранней информации в СМИ, новую машину Toyota разработает совместно с Suzuki (имеется в виду возрождение родстера Suzuki Cappuccino). Но пока официально такую информацию не подтверждали.

