Самую дешевую модель SEAT показали на новых фото

SEAT Ibiza 2026 модельного года показали в подробностях на фото после обновления. Это самый дешевый автомобиль испанского бренда, модернизацию которого производитель наконец-то провел.

Как напоминает OBOZ.UA, премьера SEAT Ibiza уже состоялась. Это долгожданный рестайлинг. Мы можем посмотреть на свежий дизайн с новыми фарами, крупными воздухозаборники и резкими гранями на кузове.

В целом хэтчбеки теряют позиции перед более популярными кроссоверами. Однако в Европе такие городские автомобили пока остаются востребованными. Вдобавок самый доступный SEAT является фундаментом линейки.

Автомобиль теперь выглядит намного современнее. Новая Ibiza 2026 модельного года вместе с другими моделями компании будет способствовать укрепляющимся позициям производителя.

В моторной гамме SEAT Ibiza позже появятся гибридные варианты. А пока новинку будут предлагать с несколькими двигателями объемом 1-1,5 л мощностью 80, 95, 115, 150 л.с.

