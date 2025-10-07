Toyota создала бюджетный внедорожник: каким он будет

Новый бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 года будет настоящим хитом, когда отправится в продажу. Уже многое известно про этот недорогой практичный автомобиль.

Покупатели ждут эту модель Toyota, и о ней уже многое известно. Автомобиль станет самым дешевым внедорожником производителя. Модель показали в сети с брутальным дизайном в ретро-стиле на канале TALKWHEELS. Этот проект не так далек от действительности.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Машина будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года.

Нет никаких сомнений в том, что новая модель Toyota Land Cruiser FJ станет очень популярной машиной. Сообщалось ранее, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год.

Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку длиной около 4,2 м могут оснастить 2,7-литровым двигателем мощностью не менее 160 л.с. и гибридной силовой установкой.

