Toyota разработала новый кроссовер вместо RAV4: что известно о машине

Новая Toyota bZ3C – недорогой электрический кроссовер, который многим покупателям может показаться подходящим выбором вместо Toyota RAV4. Со временем компания наводнит рынок недорогими моделями. Новая bZ3C – одна из них.

О японской новинке сообщили на сайте компании. Электрический кроссовер Toyota bZ3C особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото полностью рассекретили дизайн Toyota bZ3C. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Интересная деталь – динамичный силуэт модели. Благодаря такому решению у кроссовера получился спортивный эффектный стиль.

По размерам автомобиль напоминает Toyota bZ4X и RAV4, которые компания продает сейчас. Концепт bZ3C на данный момент намекает на дальнейшее развитие этой модели, которая отправится в производство почти без изменений.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый электрический кроссовер Mazda.