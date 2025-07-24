Toyota RAV4 так не умеет: новый недорогой внедорожник Ford показали впервые

Недорогой внедорожник Ford Bronco Sport соперничает с Toyota RAV4. Но в новой модификации автомобиль сможет то, чего не умеет японский внедорожник. Машину подготовили к самому тяжелому бездорожья.

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Новая модель Ford Bronco Sport Raptor – новый вариант для 2025 года. Модель показали до премьеры на первых фото. Детали стали известны Motor1.

Интересно, что официально особую модификацию модели пока не анонсировали. Хотя очевидно, что автомобиль уже полностью готов – даже никакой маскировки на кузове нет. Значит, премьера Ford Bronco Sport Raptor 2026 модельного года уже близко.

Автомобиль, подготовленный для более серьезного бездорожья, получил усиленную подвеску и увеличенный дорожный просвет, специальные покрышки, расширенные колесные арки и набор аксессуаров и дополнительного оборудования.

Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с. Цена Ford Bronco Sport – немногим более 30 000 долларов за базовый вариант. Это одна из самых доступных моделей компании. Новая модификация окажется чуть дороже.

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