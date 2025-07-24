Очень дешевый кроссовер Hyundai для большой семьи показали в деталях

Новый бюджетник Hyundai Stargazer Cartenz 2025 года – очень дешевый кроссовер и в то же время практичный автомобиль для большой семьи. Машину показали в деталях на новых фото после рестайлинга.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Hyundai Stargazer Cartenz уже рассекретили официально. Автомобиль после модернизации сделали еще более эффектным на вид.

Основные изменения сосредоточили в передней части. Также появились другие фонари сзади. В целом просматривается более геометричный стиль.

Салон Hyundai Stargazer предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации. В этом плане изменений после планового обновления не произошло. Как и в технической части.

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л. с. Привод у модели только передний, но с плохими дорогами поможет справиться увеличенный до 205 мм клиренс. Цена Hyundai Stargazer – от 16 500 долларов.

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