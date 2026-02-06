Не только преемник Focus: Ford создаст несколько недорогих моделей

В руководстве компании Ford оценили свое отставание от основных конкурентов. В особенности ущерб статистике продаж нанес отказ от многочисленных недорогих моделей, которые всегда нравились покупателям.

Про новый план автопроизводителя стало известно Motor1. При этом ранее сообщалось, что на европейском рынке появится недорогой кроссовер Ford Bronco, который займет нишу Ford Focus. Но компания готовит и другие автомобили.

Отдельный акцент сделают именно на доступности. Известно, что стратегия компании изменилась в отношении седанов – одну из таких новинок выведут на рынок. Седан Ford получит новое имя, которого раньше не было у четырехдверных машин компании. Возможно, модель расширит линейку Mustang.

Производитель подготовит еще как минимум один кроссовер. Также к премьере готовят недорогой электрический пикап.

Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А стартовая цена пикапа Ford Ranchero EV (предварительное название) составит примерно 30 000 долларов.

