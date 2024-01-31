Toyota превратит свой недорогой седан в соперника BMW и Mercedes

Toyota Crown – недорогой седан, который является альтернативой знаменитой Camry. Компания готовит более мощный вариант модели, в котором многие увидят недорогую альтернативу спортивным седанам BMW и Mercedes.

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Предварительную информацию о машине сообщает Carscoops. Новый спортивный седан GR выполнят на базе Crown, который не так давно вышел на рынок. Это чуть более крупная альтернатива Toyota Camry с намеком на премиум. При этом на домашнем японском рынке модель почему-то позиционируют как кроссовер.

Как бы там ни было, для этой машины готовят топовый мощный вариант. Судя по изображениям, которые подготовили художники в попытке предположить дизайн, новая машина получит бампер с крупными воздухозаборниками, низкие накладки на пороги и новые колесные диски на низкопрофильных покрышках.

Мощность гибридной силовой установки ожидается на уровне 370 л.с. С такой отдачей "спортивный" седан Toyota мог бы соперничать с BMW и Mercedes 20 лет назад. Но японская машина окажется дешевле современных немецких моделей.

По размерам автомобиль будет близок к 5 series и E-class. Конкретных дат пока не называют. Но ожидается, что новая Toyota Crown GR дебютирует летом 2024 года.

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