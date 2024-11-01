Toyota превратила Land Cruiser и 4Runner в кабриолеты: захватывающие фото

Компания Toyota приготовила для своих фанатов настоящий сюрприз. Японский автопроизводитель представил два совершенно новых концепта на базе своих культовых внедорожников – Land Cruiser и 4Runner.

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Эти автомобили обещают стать настоящей сенсацией выставки и привлечь внимание любителей экстрима и приключений. Однако пока неизвестно, будут ли эти концепты запущены в серийное производство, сообщает Motor1.com.

Land Cruiser Rox: внедорожный кабриолет

Land Cruiser Rox – настоящий вызов традициям. Дизайнеры Toyota лишили этот внедорожник крыши, заменив его мягким откидывающимся верхом. Это превращает мощный Land Cruiser в стильный кабриолет, готовый к любым приключениям.

Кроме того, автомобиль получил ряд внедорожных доработок, таких как стальные бамперы, защитные пластины и бездорожные шины. Это делает его идеальным компаньоном для путешествий по бездорожью.

4Runner TRD Surf

Возрождение культовой модели 80-х годов. Этот концепт имеет двухдверную конфигурацию, снятую заднюю крышу и устойчивую безопасность, напоминающую классические пляжные багги. Яркий двухцветный украшение, колеса для бездорожья и поднятая подвеска дополняют образ этого экстремального автомобиля.

Под капотом 4Runner TRD Surf установлен 2,4-литровый турбированный двигатель, обеспечивающий достаточную мощность для активной езды.

Оба концепта – Land Cruiser Rox и 4Runner TRD Surf – сочетают в себе мощность, прочность и стиль, что делает их идеальными для любителей активного отдыха. Кроме того, оба концепта демонстрируют высокий уровень инженерного мастерства и внимание к деталям, которые являются отличительными чертами всех автомобилей Toyota.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что Toyota Hilux BEV отправится на дороги. Японский производитель отправит партию электромобилей в "естественную окружающую среду" для испытаний.

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