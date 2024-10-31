Toyota призналась: что стало известно о новой недорогой модели

Toyota официально уже призналась в том, что недорогая модель Hilux получит полностью электрический вариант. О машине стали известны новые подробности.

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Автомобиль пока не дебютировал на рынке. Скоро Toyota Hilux BEV отправится на дороги. Детали сообщает Carscoops. Японский производитель отправит партию электромобилей в естественную среду обитания для испытаний.

Интересно, что программу испытаний открыли на 12 месяцев в тяжелых условиях австралийских промышленных предприятий. По итогам этой программы японская компания проанализирует полученные данные для эффективного завершения разработки электрического пикапа Hilux.

Интересно, что Toyota тестирует еще один неожиданный вариант Hilux. Пикап оснастили топливными элементами. А заправлять внедорожник теперь нужно водородом. Этот вид топлива все еще остается очень необычным на фоне бензина и дизеля, однако в самых развитых странах становится все популярнее.

Силовую установку автомобиль получил от водородного электрокара Toyota Mirai. Электроэнергия путем химической реакции вырабатывается внутри топливных элементов. Именно для этого и нужен водород.

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