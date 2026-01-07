Лучшими автомобилями года стали недорогие модели: появился список

Эксперты конкурса World Car of the Year назвали лучшие автомобили 2026 года в рамках ежегодного состязания. При определении финалистов составили список, в который попали преимущественно недорогие модели.

В списке, который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2026 года – финалисты World Car of the Year:

Audi Q5 / SQ5;

BMW iX3;

BYD Seal 6 DM-i;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Palisade;

Kia EV4;

Kia EV5;

Mercedes-Benz CLA;

Nissan Leaf;

Toyota RAV4.

Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты. Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2026 года.

