Лучшими автомобилями года стали недорогие модели: появился список

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,2 т.
Hyundai Palisade

Эксперты конкурса World Car of the Year назвали лучшие автомобили 2026 года в рамках ежегодного состязания. При определении финалистов составили список, в который попали преимущественно недорогие модели.

В списке, который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2026 года – финалисты World Car of the Year:

  • Audi Q5 / SQ5;
  • BMW iX3;
  • BYD Seal 6 DM-i;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Palisade;
  • Kia EV4;
  • Kia EV5;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Nissan Leaf;
  • Toyota RAV4.
Nissan Leaf

Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты. Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2026 года.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный недорогой автомобиль VW.