Лучшими автомобилями года стали недорогие модели: появился список
Эксперты конкурса World Car of the Year назвали лучшие автомобили 2026 года в рамках ежегодного состязания. При определении финалистов составили список, в который попали преимущественно недорогие модели.
В списке, который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".
Лучшие автомобили 2026 года – финалисты World Car of the Year:
- Audi Q5 / SQ5;
- BMW iX3;
- BYD Seal 6 DM-i;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Palisade;
- Kia EV4;
- Kia EV5;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf;
- Toyota RAV4.
Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты. Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2026 года.
