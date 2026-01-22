Toyota порадует покупателей недорогой новинкой с неожиданной компоновкой

Многие поклонники японского бренда были бы рады получить преемника недорогого спорткара Toyota MR2. И компания не намерена их разочаровать – такой автомобиль с неожиданной компоновкой действительно появится.

Видео дня

Motor1 стало известно, что производитель подтвердил разработку небольшого спортивного автомобиля. Сегодня среднемоторная компоновка считается очень необычной для массовых машин, в отличие от экзотичных суперкаров. От этого еще интереснее.

Фанаты Toyota давно обсуждали намеки на возвращение компактного среднемоторного спорткара MR2. Это редкий и необычный сегмент для недорогих моделей.

Отмечается, что разработка займет минимум четыре года. Новый двигатель Toyota G20E – высокопроизводительный бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 2 л. Его возможности позволяют форсировку до 600 л.с. Возможно, одну из модификаций (более 400 сил) как раз получит новая Toyota MR2 4 поколения (название машины может быть другим).

Почти 20 лет назад компактную спортивную модель Toyota MR2 убрали из модельной линейки. Ранее демонстрировали концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле в итоге могут выполнить серийный автомобиль.

OBOZ.UA уже показывал ранее дешевый кроссовер GM.