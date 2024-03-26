Toyota подтвердила появление недорогого внедорожника без ДВС. Фото

Для недорогого внедорожника Toyota Hilux подготовили электрическую модификацию без ДВС, которая по меркам сегмента должна также оказаться доступной. Компания уже подтвердила появление такой модели, скоро она отправится на дороги.

Детали сообщает Carscoops. Скоро японский производитель отправит первую партию электромобилей Toyota Hilux BEV на дороги Паттайи в Таиланде для испытаний. Там машины будут трудиться в такси. Тесты решили провести в рамках подготовки автомобиля к серийному производству, которое ожидается в 2025 году. Такой пикап может появиться и на европейском рынке.

От Hilux с ДВС электропикап отличается внешне. Спереди, кроме фар, дизайн полностью новый. Здесь другой бампер и форма воздухозаборников. На месте крупной фальшрадиаторной решетки установлена декоративная панель в цвет кузова и хромированные элементы.

Также на кузове есть крупный зарядный лючок. Он установлен перед дверью с левой стороны. На данный момент нет никакой информации о характеристиках и запасе хода.

Цена также неизвестна. Однако электрический пикап Toyota Hilux BEV не будет дорогой модной машиной – таких сейчас все больше в сегменте новых внедорожников.

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