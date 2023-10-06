Toyota нашла способ улучшить свои недорогие внедорожники

В Toyota нашли способ улучшить свои автомобили благодаря модификации конструкции. Новое изобретение показали на примере недорогого внедорожника Toyota Tacoma. Чертежи патента появились на изображениях в сети.

Американское отделение японской компании подало документы на регистрацию соответствующего изобретения в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). В патенте описывается устройство, которое одновременно улучшает аэродинамику и упрощает обслуживание и ремонт транспортного средства.

Пример – защитный кожух нижней части двигателя. Он имеет особую форму, чтобы улучшать аэродинамику и оптимизировать таким образом расход топлива. Еще одна функция – защита технических элементов от ударов на бездорожье.

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В то же время в компании с помощью специальной конструкции нашли способ упростить обслуживание автомобилей Toyota. Предполагается, что технический персонал сможет с легкостью открывать такие детали посредством специальных автоматизированных механизмов.

Несмотря на то, что патент продемонстрировали на примере пикапа Tacoma, точно неизвестно, для каких моделей предназначено изобретение. Возможно, не только для внедорожников. Ведь, например, для электромобилей оптимизированная аэродинамика не менее важна для умеренного расхода электроэнергии в движении.

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