Топ-8 идеальных б/у кроссоверов: эти недорогие машины советуют эксперты
Новые кроссоверы могут как следует отпугнуть покупателей высокими ценами. Но на вторичном рынке все по-другому. Эксперты назвали лучшие 5-летние варианты – идеальный возраст для б/у кроссовера, который еще послужит новому владельцу.
Чтобы кроссовер с пробегом не доставил неприятностей с частыми поломками, необходимо внимательно подходить к выбору и ориентироваться в разных моделях. С этим помогут специалисты iSeeCars, которые выбрали Buick Encore лучшим кроссовером вторичного рынка.
Эти 8 моделей с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Специалисты определили лучшие б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще 7-10 лет.
Лучшие кроссоверы с пробегом возрастом 5 лет:
- Buick Encore;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Honda CR-V;
- Mitsubishi Outlander;
- Toyota RAV4;
- Infiniti QX60;
- Jeep Compass;
- Nissan Rogue.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у кроссоверы.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новый дешевый кроссовер Toyota.