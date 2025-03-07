Топ-8 идеальных б/у кроссоверов: эти недорогие машины советуют эксперты

Новые кроссоверы могут как следует отпугнуть покупателей высокими ценами. Но на вторичном рынке все по-другому. Эксперты назвали лучшие 5-летние варианты – идеальный возраст для б/у кроссовера, который еще послужит новому владельцу.

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Чтобы кроссовер с пробегом не доставил неприятностей с частыми поломками, необходимо внимательно подходить к выбору и ориентироваться в разных моделях. С этим помогут специалисты iSeeCars, которые выбрали Buick Encore лучшим кроссовером вторичного рынка.

Эти 8 моделей с пробегом, которые отобрали эксперты, советуют покупать всем – они довольно надежны. Специалисты определили лучшие б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще 7-10 лет.

Лучшие кроссоверы с пробегом возрастом 5 лет:

Buick Encore; Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Mitsubishi Outlander; Toyota RAV4; Infiniti QX60; Jeep Compass; Nissan Rogue.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у кроссоверы.

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