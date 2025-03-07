Новый кроссовер Toyota за $15 000 размером с RAV4 вызвал ажиотаж. Фото

Новый кроссовер Toyota bZ3X 2025 модельного года размером с модель RAV4 поступил в продажу. Автомобиль сразу вызвал огромный ажиотаж на рынке. Этому поспособствовала цена от $15 000.

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Ранее недорогой автомобиль показали на фото. Японская компания активизировала попытки предложить покупателям доступные EV. Вдобавок кроссоверы – самый популярный сегмент. Про новую Toyota bZ3X рассказывает Carscoops.

За первый час компания собрала 10 000 заказов на электрокар Toyota bZ3X. Это большой успех, покупатели действительно заинтересовались машиной.

Дизайн новой Toyota bZ3X 2025 уже рассекретили официально. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску передней светотехники.

По размерам автомобиль чуть крупнее Toyota RAV4 и bZ4X. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. Запас хода – 400 км в базовом исполнении и 600 км в топовой модификации.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый бюджетный автомобиль Citroen поступил в продажу в Украине.