Топ-7 люксовых авто, которые стоят каждой копейки

Элитные авто – это прежде всего статус, комфорт и роскошь. Объективно говоря, в среднем сегменте можно выбрать не менее качественные, а возможно и более экономичные и надежные авто. При этом люкс-категория переполнена моделями, предлагающими за заоблачную стоимость довольно посредственный функционал.

GOBankingRates проанализировал лидеров топового сегмента. Эксперты рассказали, на какие роскошные автомобили следует обратить внимание.

Audi A3

Audi A3 2024 года был высоко оценен экспертами и вошел в рейтинг лучших роскошных компактных автомобилей. Специалисты Kelley Blue Book назвали Audi A3 отличным выбором для тех, кто впервые владеет роскошным автомобилем, ссылаясь на то, что плавность хода идеальна для ежедневных путешествий. Авто имеет качественную оснастку, функции помощи при парковке и высокие показатели безопасности.

Lexus ES

В сегменте роскошных автомобилей среднего размера эксперты выделили Lexus ES как лучшую модель 2024 года. Авто имеет привлекательный интерьер, стильный дизайн, современную информационно-развлекательную систему и мощный пакет технологий. Lexus ES составляет конкуренцию самым качественным авто.

"Поколение ES (седьмое) выпущено для 2019 модельного года, и оно все еще является бестселлером в своем сегменте. Это не удивительно, поскольку авто имеет много пространства, предлагает высокий уровень комфорта, надежности и качества по сравнительно адекватным ценам", – написал рецензент Колин Райан.

Genesis G90

Когда дело доходит до полноразмерных автомобилей, эксперты говорят, что стоит обратить внимание на Genesis G90. Издание отметило поразительный дизайн, стильный высокотехнологичный интерьер и лучшую гарантию качества в своем классе. Это надежный и качественный полноразмерный седан. Genesis G90 может составить конкуренцию таким основным моделям, как Lexus LS, BMW 7 серии, Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class.

Mercedes-Benz S-Class

Журнал Car and Driver поставил Mercedes-Benz S-Class 9,5 из 10 баллов. Ввиду показателей надежности и комфорта, стильного дизайна и инновационности технологий, нетрудно понять почему. Водители также поставили высокие оценки двигателю, трансмиссии и производительности автомобиля.

BMW 7-Series

Несмотря на то, что ценители роскоши несколько неоднозначно оценили стиль BMW 7-Series 2024 года, автоэксперты отмечают качество, маневренность и надежность модели. Вы можете приобрести BMW 7-Series с шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, гибридом или двойным турбонаддувом V-8, но независимо от того, какой двигатель стоит под капотом, 7-я серия обеспечивает плавную и комфортную управляемость, идеально подходящую для дальних поездок.

Audi S8

Автомобиль имеет мощный двигатель и инновационные технологии. Эксперты и водители высоко оценили 4-литровый V-8 двигатель с двойным турбонаддувом. S8 имеет функцию дистанционного запуска и новый набор приложений, которые улучшают навигацию, а также предлагают более широкие возможности для развлечений.

Mercedes-AMG S63

Суперседан AMG S63 получил оценку 8,5 из 10 и много положительных отзывов водителей. Эксперты говорят, что можно наслаждаться мощностью двигателя автомобиля и комфортным салоном. "Благодаря использованию архитектуры Mercedes-Benz S-класса седьмого поколения, S63 становится идеальным авто класса люкс и имеет новую гибридную силовую установку", – отметил рецензент Остин Ирвин.

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