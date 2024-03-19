Эксперты назвали недорогие автомобили с расходом топлива до 5 л на 100 км

Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, всегда пользуются спросом. Эксперты назвали лучшие автомобили с расходом менее 5 л/100 км. При этом все модели недорогие.

В каких-то случаях гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В других машинах выручает экономичный ДВС небольшого объема. Рейтинг экономичных гибридных машин с низким расходом топлива составили в WhatCar.

Лучшие экономичные автомобили с низким расходом топлива:

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid; Toyota Yaris 1.5 Hybrid; Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid; Skoda Octavia 2.0 TDI 115; Suzuki Celerio 1.0; Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex; Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid; Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive; Volkswagen Up! 1.0 S/S 60; Suzuki Baleno 1.0.

Toyota Yaris Cross – современный кроссовер, который оказался бескомпромиссно экономичным. Все благодаря гибридной системе.

Suzuki Celerio – городской компакт. Небольшие размеры обеспечивают скромный аппетит. А Skoda Octavia – как всегда, во всех смыслах самый универсальный вариант.

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