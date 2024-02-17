Топ-10 лучших подержанных автомобилей в 2024 году, на которые не жалко потратить деньги

Покупка подержанного авто – это всегда риск. Есть достаточно высокие шансы приобрести модель, склонную к поломкам и механическим проблемам. Чтобы не попасть в передрягу нужно тщательно изучить вторичный авторынок.

Покупка ненадежного авто в разы увеличит предусмотренные расходы – придется постоянно вкладываться в ремонт. Эксперты составили рейтинг 10 лучших подержанных авто, имеющих довольно высокий рейтинг доверия по всему миру. Исследование iSeeCars было направлено на анализ 5- и 10-летних транспортных средств на основе их средней цены, расхода топлива и уровня надежности.

Jeep Renegade

Jeep Renegade – внедорожник, дебютировавший в 2014 году. В то время это был самый маленький автомобиль от Jeep. У него были достаточно высокие показатели надежности. Последняя модель сошла с конвейера в 2023 году. Модель 2019 года – это субкомпактный пятиместный автомобиль, предлагающий автоматическое экстренное торможение и 177 лошадиных сил.

Toyota Avalon

Toyota Avalon была впервые представлена в 1995 году, а полноразмерный седан был снят с производства в 2022 году после многих лет успешной конкуренции на авторынке. Уход Avalon освободил место для новой модельной серии седана Toyota Crown.

Honda Ridgeline

Пикапы Honda Ridgeline впервые появились на рынке в 2006 году, и с результатом 84 из 100 баллов надежности от JD Power, базировавшегося на сотнях тысяч мнений проверенных автовладельцев, вошел в топ самых качественных авто. Среднеразмерный пикап 2018 года получил отличную оценку 8,6 из 10 от Edmunds, экспертного сайта по обзору автомобилей, частично благодаря его вместимости и полному приводу.

Honda CR-V

Автомобили Honda CR-V присутствуют на рынке с 1997 года, что делает их одними из самых надежных из компактных внедорожников. Модели пятого поколения (2017-2020) имеют двойной выхлоп, светодиодные фары, задние фонари и значительное пространство в салоне по сравнению с предыдущими моделями.

Honda Accord

Honda Accord дебютировала на рынке в далеком 1976 году. Модели девятого поколения (2013–2017 гг.) представлены как седаны и купе. В этом поколении была представлена технология двигателя Honda "Earth Dreams", направленная на улучшение топливной эффективности.

Mitsubishi Outlander Sport

Этот внедорожник дебютировал как Outlander Sport в 2010 году, и с тех пор он стал одной из ведущих моделей Mitsubishi. Mitsubishi Outlander Sport 2015 имеет 2,4-литровый двигатель, а модель 2017 года реализовала стандартный автоматический климат-контроль.

Buick Encore

Buick Encore впервые вышел на рынок в 2013 году. В 2015 году Национальное управление безопасности дорожного движения присудило ему пять звезд в рейтинге надежности. Его дизайн 2013-2016 был создан, чтобы лучше противостоять бордюрам и мелким царапинам на парковках.

Honda Insight

Honda Insight существует на рынке более двух десятилетий, хотя после выпуска модели 2014 года гибридные электромобили поставили на паузу. Honda Insight вернулся в виде обновленного седана с моделью 2019 года, хорошо оцененной Эдмундсом за просторный салон и экономию топлива.

Honda Fit

Honda Fit 2012 года выпуска имеет просторное заднее сиденье и удивительно большое грузовое пространство для малолитражки. Но модель не так экономна, как можно было бы ожидать.

Chevrolet Trax

Chevrolet Trax – это небольшой внедорожник, производимый General Motors. Он показал лучшие рейтинги по многим категориям: от надежности до соотношения цены и качества.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших автомобилей для тех, кто ограничен в бюджете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.