Топ-6 лучших авто, если вы ограничены в бюджете

Авто с идеальным соотношением цены и качества найти довольно сложно. Покупая авто в кредит, придется учитывать не только первоначальные расходы или ежемесячный платеж, но и техническое обслуживание, страхование и расход топлива.

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К счастью, авторынок переполнен широким выбором моделей, отвечающих разным запросам. Специалисты обнародовали рейтинг лучших автомобилей для ограниченного бюджета.

Найджел Туннаклифф, соучредитель и генеральный директор Coastline Academy, подчеркнул, что хотя характеристики хорошего автомобиля в целом одинаковы, каждый водитель имеет уникальные потребности в зависимости от обстоятельств.

Эффективные и интуитивно понятные функции безопасности, экономия топлива и надежность являются одними из самых желаемых характеристик, поскольку водители инвестируют средства в автомобиль, который прослужит им много лет.

Subaru Outback

Outback – доступный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом, особенно когда речь идет о моделях, выпущенных между 2010 и 2014 годами.

"Subaru – надежный бренд, производящий автомобили с высоким уровнем безопасности", – отметил Бен Майкл, директор автомобильного отдела Michael & Associates.

Kia Soul

Kia Soul – это чрезвычайно надежный субкомпактный внедорожник, являющийся идеальным семейным авто. Kia Soul приятно управлять, поскольку он оснащен современными технологическими функциями и плавным управлением, а также может похвастаться большим количеством пространства в салоне.

Таннаклифф подчеркнул, что Kia Soul имеет "привлекательную стартовую цену и сохраняет долгосрочную стоимость благодаря хорошей экономии топлива и надежности".

Джейсон Мюллер, менеджер по маркетингу в A-1 Auto Transport, добавил, что Kia Soul – экономичный вариант с низкими эксплуатационными расходами, идеальный для городских дорог.

Hyundai Elantra

Обновление 2024 года с бортовыми технологиями улучшает уровень безопасности, при том что производитель не повысил цену на модель.

Марк Бенсон, основатель Rev Frenzy, отметил, что благодаря улучшению безопасности и роскошному интерьеру Hyundai Elantra – это разумный выбор для тех, кто ищет комфорт и безопасность с ограниченным бюджетом.

Toyota Corolla

Toyota Corolla – универсальная модель по доступной цене, обеспечивающая стабильную производительность.

Toyota Corolla имеет как 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель, так и электрические двигатели-генераторы, чтобы обеспечить отличную экономию топлива, сохраняя при этом высокую производительность. Это позволяет сократить затраты на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе. Toyota Corolla – идеальный выборир для тех, кто ищет доступный и стабильный автомобиль.

Ford Maverick

Ford Maverick – это непревзойденный компактный пикап, который обеспечивает превосходную топливную эффективность и управляемость. Таннаклифф обратил внимание, что Maverick поставляется в разных размерах в зависимости от ваших потребностей, а модели XL и XLT остаются в доступной ценовой категории. Немногие другие бренды могут похвастаться достижением такого баланса удобства, экономичности и универсальности.

Honda CR-V

Этот внедорожник среднего размера предлагает просторный салон и высокую надежность. Роберт Реш, владелец Rad Bronco Parts, назвал Honda CR-V идеальным выбором для водителей, стремящихся к надежности и комфорту, при этом имея ограниченный бюджет.

Большой набор функций безопасности, возможности переднего и полного привода и двигатель мощностью 190 л.с. делают вождение чрезвычайно приятным и качественным. Экономия топлива базовой модели в целом хороша, а гибридная версия позволяет значительно сэкономить, несмотря на более высокую начальную стоимость.

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