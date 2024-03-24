Топ-10 лучших подержанных авто, которые стоит приобрести в 2024 году
Найти оптимальное соотношение цены и качества – непростая задача, особенно когда речь идет о подержанных авто. Вторичный рынок переполнен моделями разных сегментов, однако часто случаются досадные ситуации, когда приходится дополнительно тратиться на ремонт и техобслуживание.
Аналитики Cox Automotive ожидают, что рынок подержанных автомобилей в 2024 году вырастет менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом. В то же время рынок подержанных электромобилей будет расти быстрее всего. Эксперты назвали топ-10 самых популярных подержанных автомобилей по данным CoPilot в 2024 году.
Ford F-150 (2019)
- Общая оценка по отзывам: 8,1 из 10
- Надежность: 3,5 из 5
- MPG: 22
Как и другие полноразмерные пикапы высшего уровня, F-150 доступен в различных комплектациях, оснащен множеством доступных силовых агрегатов и обеспечивает большие возможности буксировки и перевозки.
Chevrolet Silverado (2018)
- Средняя оценка по отзывам: 7,2 из 10
- Надежность: 3,5 из 5
- MPG: 20
Silverado продается с тремя компоновками кабины и тремя вариантами двигателя в шести разных комплектациях. Независимо от того, ищете ли вы просто рабочий грузовик или хотите стиля и роскоши, Chevrolet Silverado точно не подведет.
Ram 1500 (2019)
- Средняя оценка по отзывам: 8,6 из 10
- Надежность: 3,5 из 5
- MPG: 22
Качественный и комфортный Ram 1500 станет отличным вариантом для работы или путешествий. Авто имеет довольно высокий рейтинг доверия, однако показатели надежности могли быть лучше.
Toyota Camry (2018)
- Средняя оценка по отзывам: 7,6 из 10
- Надежность: 4,5 из 5
- MPG: 34
Camry – типичный семейный седан среднего размера. Автомобиль стабильно занимает высокие позиции в различных рейтингах по надежности и качеству.
Toyota RAV4 (2020)
- Средняя оценка по отзывам: 7,7 из 10
- Надежность: 4,5 из 5
- MPG: 30
RAV4 – это приятный внедорожник с качественной управляемостью и просторным салоном. Авто имеет много удобств. Важное конкурентное преимущество заключается в экономии топлива.
Honda CR-V (2018)
- Средняя оценка по отзывам: 8,1 из 10
- Надежность: 4,5 из 5
- MPG: 28
Honda CR-V была обновлена в 2017 году и эксперты удивлены тем, сколь глубокими были эти изменения. Вместо того чтобы вносить какие-то поверхностные аспекты в топ-продаваемую модель, автогигант провел капитальный ремонт и существенно улучшил показатели надежности.
Chevrolet Equinox (2018)
- Средняя оценка по отзывам: 7,4 из 10
- Надежность: 4,0 из 5
- MPG: 28
Equinox оснащен исключительно четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом и стандартной технологией остановки и запуска двигателя. Важным преимуществом является просторный и комфортный салон.
Ford Escape (2017)
- Средняя оценка по отзывам: 3,5 из 5
- Надежность: 4,0 из 5
- MPG: 24
Ford Escape – это разумный и безопасный выбор среди множества конкурентов. Escape 2017 получил улучшенный стиль и мощность, а также обновленный технический интерфейс, который имеет много возможностей.
Jeep Grand Cherokee (2017)
- Средняя оценка по отзывам: 3,5 из 5
- Надежность: 3,5 из 5
- MPG: 21
Сегодня трудно найти действительно качественный внедорожник, особенно по разумной цене. Но Grand Cherokee 2017 станет оптимальным выбором. Базовый 3,6-литровый бензиновый V6 обеспечивает достойную мощность и экономию топлива.
Ford Explorer (2018)
- Средняя оценка по отзывам: 3,8 из 5
- Надежность: 3,5 из 5
- MPG: 20
Explorer не имеет наибольшей грузоподъемности в своем классе, а его сиденья третьего ряда не слишком просторны. Однако в целом Ford Explorer – достойный вариант для трехрядного внедорожника среднего размера.
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