Топ-10 лучших малых автомобилей 2024 года: какой выбрать

Маленькие автомобили станут превосходной инвестицией, если вам нужна дешевая и экономная модель. Малогабаритные авто лучше всего подходят для больших городов – они идеальны для парковки и маневрирования.

Эксперты обнародовали рейтинг лучших малых авто, показавших отличные результаты в тест-драйвах. Они демонстрируют привлекательное соотношение цены и качества и составляют достойную конкуренцию на авторынке.

Fiat Panda

Fiat лучше всего овладел искусством создания малогабаритных авто. Можно сказать, что Fiat задает тренды в этой категории. Малогабаритные модели выделяются качеством и стилем в сегменте, где более распространены невзрачные квадратные коробки. Авто имеет мощность 100 л.с., но ситуация улучшается благодаря умному обвесу и тонким легкосплавным дискам. Легкий 1,4-литровый двойной двигатель достаточно качественный, а благодаря плотно расположенной шестиступенчатой коробке передач Panda легко управлять на дороге.

Toyota IQ

Toyota IQ – поистине инновационный автомобиль. Это та модель, которая станет действительно разумной инвестицией. Автомобиль даже несколько опередил свое время, когда вышел в продажу в 2008 году. Мощность поступает от надежного трехцилиндрового двигателя. Основные преимущества Toyota IQ – в качестве, экономности и невысоких расходах топлива.

Renault Clio RS

Оригинальный Renault Clio RS может претендовать на звание лучшего компактного автомобиля. Clio оснащен 2,0-литровым 16-вольтным двигателем, производящим 172 л. с. Этого достаточно, чтобы разгонять его до 100 км/ч примерно за семь секунд. Автомобиль имеет максимальную скорость 225 км/ч. Благодаря широким шинам, спортивной подвеске и легкосплавным дискам Renault Clio обладает идеальной маневренностью. Усовершенствование модели происходило быстро и качественно, а кульминацией стал 182 Trophy с амортизаторами Ohlins, что вывел Clio на совершенно новый уровень.

Ford-Sportka

Ford-Sportka одно время буквально всколыхнул рынок супермини. Он поступил в продажу в далеком 1996 году. С механикой MK3 Fiesta, скрытой под впечатляющим дизайном New Edge от Ford, у Ford-Sportka почти не было конкурентов. Ford-Sportka демонстрировал контроль и уравновешенность, не свойственные какому-либо другому супермини 90-х. Единственным недостатком был не слишком надежный 1,3-литровый двигатель. Ford решил проблему с двигателем, заменив его на 1,6-литровый, который дал на 50% больше мощности и сократил время разгона 0-100 км/ч до десяти секунд. Но лучшие изменения произошли в ходовой части с заниженной подвеской, более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости и дополнительными креплениями.

David Brown Automotive Mini Remastered

Водители с ограниченным бюджетом, вероятно, не глянут в сторону David Brown Automotive Mini, цена которого превышает 120 тысяч долларов. DBA дополнил классическую форму Mini, добавляя стильный дизайн, большие колеса и тонкий обвес в совершенно новую оболочку для OEM++. Салон оснащен дорогой обивкой и экраном информационно-развлекательной системы Apple CarPlay и Android Auto. DBA переработал A-серию с объемом двигателя 1275 куб.см до 1,4, производя 125 л.с., что означает, что этот 700-килограммовый супермини может разгоняться с 0-100 км/ч примерно за семь секунд.

Volkswagen Up GTI

Эксперты говорят, что Volkswagen Up GTI стал глотком свежего воздуха на мини-рынке. Volkswagen получил качественный обвес и легкосплавные колесные диски. Салон Volkswagen оборудовал тартановыми сиденьями и ручкой переключения передач в форме мяча для гольфа. Up GTI достаточно быстрый. Его трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом имеет приличную среднюю мощность.

Audi-A2

Желая добавить стиля в сегмент супермини, копания Audi добавила модели А2 алюминиевое шасси с пространственной рамой, что означало, что некоторые версии весили менее 900 кг – это неплохо для пятидверного супермини, которое могло вместить четырех взрослых в относительном комфорте. A2 отличный в управлении. Он доступен с интересным двухцилиндровым турбодизелем или более обычным четырехцилиндровым бензиновым двигателем.

Fiat Panda 4x4

Это второй Fiat Panda в этом списке. Определенные недостатки авто компенсирует легким весом и маневренностью. 4x4 Panda существует с 1983 года, но эксперты предпочитают двухцилиндровую модель TwinAir. Однако если вы ожидаете отменной экономии топлива, лучше обойти вниманием эту модель. Экономность – точно не о ней.

Mercedes A-Class

Mercedes A-Class навсегда запомнится своим судьбоносным показом в шведском тесте, где продемонстрировал тревожную склонность к опрокидыванию во время маневров уклонения на высокой скорости. Установка более широких шин, низшей подвески и ESP придали шасси новой стабильности.

Renaultsport Twingo

Мастерство Renaultsport по переднеприводному шасси стало легендарным. Мощность поступает от 1,6-литрового 16-вольтового двигателя мощностью 133 л. Авто показало высокие рейтинги надежности.

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