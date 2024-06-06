Топ-10 лучших авто с ручной коробкой передач в 2024 году: для тех, кто любит мощность

Автоматическая трансмиссия предлагает удобство и комфорт, однако механическая коробка может вывести связь между водителем и автомобилем на другой уровень. Когда дело доходит до мира высокопроизводительных спортивных авто, производители избегают механических коробок передач. Отчасти благодаря появлению высокопроизводительных электромобилей важнейшим показателем при измерении успеха спорткара стала скорость, с которой он может разгоняться до 100 км/ч.

Эксперты не отрицают, что автоматическая трансмиссия может переключать передачи быстрее. Однако и среди автомобилей с механической коробкой можно найти достойные мощные модели.

Nissan Z

Максимальная скорость: 250 км/ч.

Двигатель: 3-литровый V-6 с двойным турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 400 л.с.

Разгон до 100 км/ч: 4,5 секунды.

Многие обвиняют Nissan Z в том, что он не столь быстр по сравнению с конкурентами, но автопроизводитель поставил мощность и комфорт на первый план. Модель имеет один из самых интересных и впечатляющих дизайнов среди всех спортивных автомобилей.

Toyota Supra

Максимальная скорость: 250 км/ч.

Двигатель: 3-литровый шестицилиндровый с турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 382 л.с.

Разгон: 3,9 секунды.

Новая Supra оказалась одной из самых лучших моделей в этой ценовой категории. Ранее Supra поставлялась только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, но со временем Toyota добавила механическую коробку передач в качестве опции в паре с 3-литровым двигателем.

BMW Z4

Максимальная скорость: 250 км/ч.

Двигатель: 3-литровый рядный шестицилиндровый с турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 382 л.с.

Разгон: 3,9 секунды.

BMW Z4 часто сравнивают с Supra. Z4, безусловно, является одним из лучших спортивных спорткаров года. Интерьер обладает самым высоким качеством в своем классе.

Honda Civic Type R

Максимальная скорость: 273 км/ч.

Двигатель: 2-литровый четырехрядный с турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 315 л.с.

Разгон: 4,9 секунды.

Honda Civic Type R – поистине особый автомобиль. Возможно, это единственный переднеприводный автомобиль, который может добиться такого уровня производительности. Плюсы: невероятный уровень сцепления, одна из самых лучших механических коробок передач, которую можно купить за эти деньги. Минусы: очень небольшой топливный бак, достаточно высокий уровень шума проникает в салон.

BMW M2

Максимальная скорость: 273 км/ч.

Двигатель: 3-литровый шестицилиндровый с двойным турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 453 л.с.

Разгон: 3,9 секунды.

Это модель, ориентированная на производительность и комфорт. Авто имеет всего на 20 лошадиных сил меньше, чем у большего и более дорогого M3 и качественную шестиступенчатую механическую коробку. Минусы: немного места на задних сиденьях, низкая экономия топлива.

BMW M4

Максимальная скорость: 290 км/ч.

Двигатель: 3-литровый шестицилиндровый с двойным турбонаддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 473 л.с.

Разгон: 4.1 секунды.

M4 позаимствовал силовой агрегат у M3, но предлагает несколько более изощренные впечатления. Единственная настоящая ошибка, которую мы можем обнаружить в текущем BMW M4, заключается в том, что модель Competition полностью отказывается от механической коробки передач.

Lotus Emira

Максимальная скорость: 290 км/ч.

Двигатель: 3,5-литровый V-6 с наддувом.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 400 л.с.

Разгон: 4,2 секунды.

Lotus, как и остальной автомобильный мир, готовится к полностью электрическому будущему. Однако среди новинок есть и невероятно легкий спортивный автомобиль. Позже британские автопроизводители представят четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который станет стандартной трансмиссией, но потеряет механическую коробку передач.

Porsche 718

Максимальная скорость: 292 км/ч.

Двигатель: 4-литровый безнаддувный шестицилиндровый.

6-скоростная механическая коробка.

Мощность: 394 л.с.

Разгон: 4,3 секунды.

Porsche – особый бренд. Автопроизводитель никогда не следил за тенденциями, а скорее устанавливал тренды. Porsche создал платформу, устанавливающую эталон, когда дело доходит до управления. Плюсы: механическая коробка является стандартной для каждой модели, есть множество комфортных и технических функций. Минусы: мало места для хранения в салоне, четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом в некоторых моделях может звучать немного грубовато.

Porsche 911 2024 года

Максимальная скорость: 310 км/ч.

Двигатель: 3,0-литровый шестицилиндровый с двойным турбонаддувом.

7-ступенчатая механическая коробка.

Мощность: 473 л.с.

Разгон: 3,2 секунды.

Чтобы получить семиступенчатую механическую коробку передач, вам придется приобрести модель S или GTS. Плюсы: высокая производительность, множество комплектаций и силовых агрегатов по выбору. Минусы: стоимость и ограниченность места в салоне.

Cadillac CT5-V Blackwing

Максимальная скорость: 320 км/ч

Двигатель: 6,2-литровый V-8 с наддувом.

Мощность: 668 л.с.

Разгон: 3,6 секунды.

Несмотря на то, что мир до сих пор хвалит BMW и Mercedes за лучшие спортивные седаны, эксперты убеждены, что CT5-V Blackwing без сомнения является лидером в этом рейтинге. Автомобиль не только разгоняет свое тяжелое шасси до 100 км в час за 3,6 секунды, но и может достичь невероятной скорости. Это в сочетании со всеми его блестящими технологиями ставит Cadillac на вершину рейтинга.

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