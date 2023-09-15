Tesla совершила прорыв для производства самых дешевых электрокаров: об этом говорят инсайдеры

Инсайдеры, близкие к планам Tesla, сообщают о том, что компания совершила прорыв перед подготовкой к производству своих самых дешевых электрокаров. В Tesla намерены в несколько раз снизить свои расходы благодаря новым технологиям.

Об этом стало известно InsideEVs. Tesla уже некоторое время работает над технологией литья цельного каркаса автомобиля, чтобы сократить количество деталей и связанных с их производством и установкой процессов.

Инсайдеры сообщают, что компании удалось найти эффективное решение. Это также поможет автопроизводителю уменьшить производственные расходы вдвое и сократить время разработки новых моделей до 18-24 месяцев.

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Также новые технологии приблизят появление электромобиля Tesla за 25 000 долларов – давно обещанную самую дешевую модель компании. На данный момент это звание принадлежит Model 3, которая стоит 30 000 долларов.

В дальнейшем могут появиться еще более доступные автомобили. В компании рассматривают возможность переоборудовать конвейер под новые производственные процессы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о модернизированной Tesla Model 3, которую показали со всех сторон.