Tesla раскрыла подробности своего нового дешевого такси. Фото

Ранее долгожданную Tesla Cybercab представили как самую дешевую модель компании, а премьеру сопровождали неоднозначными сообщениями Илона Маска. Появились новые подробности о такси, и они не менее странные.

Видео дня

Как сообщает Motor1, автономное такси Tesla Cybercab будет управляться людьми на расстоянии. Оказалось, что термин "беспилотный" в конкретном случае лишь означает отсутствие водителя за рулем непосредственно в машине.

Ожидается, что сотрудники будут использовать современные гарнитуры виртуальной реальности для дистанционного управления транспортными средствами, имитируя реальные условия вождения в транспортном средстве. Разумеется, в настоящем мире для этого существует такси с водителем за рулем. Но Tesla, как известно, идет своим путем.

Именно так и будет осуществляться управление Tesla Cybercab, над которым у пассажиров вообще не будет никакого контроля. При этом в компании считают, что такая система позволит сделать поездки более безопасными и даже, в теории, создаст возможность для "обучения" автопилота.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про недорогой электрокар Nissan, который оказался действительно популярным и понравился покупателям.