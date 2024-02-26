Технологичный соперник Toyota RAV4 от Renault оказался лучшим автомобилем года

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech – недорогой кроссовер, который по размерам схож со своим самым известным соперником – Toyota RAV4. Однако французский Renault технологичнее, вдобавок его признали лучшим автомобилем года.

Детали сообщили на сайте состязания Лучший автомобиль 2024 года (Car of the Year 2024). Кроссовер Renault Scenic E-Tech стал победителем благодаря сочетанию нескольких качеств – технологичность, практичность, привлекательная цена.

Лучшую машину выбрали среди семи финалистов. Автомобили представлены в различных классах, но все претенденты – современные модели.

Финалисты Car of the Year 2024 года:

Renault Scenic E-Tech;

BMW 5-series;

Kia EV9;

Volvo EX30;

BYD Seal;

Peugeot E-3008;

Toyota C-HR.

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech 2024 получил наружную светотехнику простой геометрической формы, прямые линии кузова и минимум воздухозаборников. Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получит два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 610 км.

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