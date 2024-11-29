Так дешевле: какие автомобили с пробегом советуют эксперты
Автомобили, которые помогают экономить топливо, пользуются спросом в том числе на вторичном рынке. К тому же так намного дешевле – б/у машины доступнее новых. Вот какие модели советуют эксперты.
Свой список лучших составили специалисты Auto Express. Гибридные автомобили в любом сегменте дороже бензиновых или дизельных автомобилей. А б/у гибриды намного дешевле в том числе из-за быстрой потери стоимости.
Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В некоторых моделях ДВС и вовсе работает как генератор. Такие технологии все чаще опускается в доступные сегменты.
Лучшие гибридные б/у автомобили в 2024 году:
- Toyota RAV4;
- BMW 330e;
- Honda Jazz;
- Mitsubishi Outlander PHEV;
- Opel Ampera (Vauxhall Ampera);
- Mercedes-Benz C350e;
- Toyota Prius;
- Hyundai Ioniq PHEV.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине покупатели все чаще выбирают электрифицированные автомобили.