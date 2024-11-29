Так дешевле: какие автомобили с пробегом советуют эксперты

Автомобили, которые помогают экономить топливо, пользуются спросом в том числе на вторичном рынке. К тому же так намного дешевле – б/у машины доступнее новых. Вот какие модели советуют эксперты.

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Свой список лучших составили специалисты Auto Express. Гибридные автомобили в любом сегменте дороже бензиновых или дизельных автомобилей. А б/у гибриды намного дешевле в том числе из-за быстрой потери стоимости.

Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В некоторых моделях ДВС и вовсе работает как генератор. Такие технологии все чаще опускается в доступные сегменты.

Лучшие гибридные б/у автомобили в 2024 году:

Toyota RAV4; BMW 330e; Honda Jazz; Mitsubishi Outlander PHEV; Opel Ampera (Vauxhall Ampera); Mercedes-Benz C350e; Toyota Prius; Hyundai Ioniq PHEV.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине покупатели все чаще выбирают электрифицированные автомобили.