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Так дешевле: какие автомобили из Китая покупают украинцы
Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.
Появился список самых популярных моделей. Статистику приводит организация Укравтопром. В 2023 году украинцы купили более 12,2 тыс. китайских автомобилей. Из них 8 тысяч – новые машины.
Топ-5 новых автомобилей из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 2651 шт.;
- Honda M-NV – 557 шт.;
- Volkswagen ID.6 – 491 шт.;
- Chery Tiggo 4 – 351 шт.;
- Honda eNS1 – 327 шт.
Топ-5 б/у автомобилей из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 1573 шт.;
- Honda M-NV – 460 шт.;
- Volkswagen ID.6 – 282 шт.;
- Honda eNS1 – 182 шт.;
- Tesla Model Y – 123 шт.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайский Haval показал новую модель в стиле самых известных внедорожников.