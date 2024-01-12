Так дешевле: какие автомобили из Китая покупают украинцы

Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.

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Появился список самых популярных моделей. Статистику приводит организация Укравтопром. В 2023 году украинцы купили более 12,2 тыс. китайских автомобилей. Из них 8 тысяч – новые машины.

Топ-5 новых автомобилей из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 2651 шт.; Honda M-NV – 557 шт.; Volkswagen ID.6 – 491 шт.; Chery Tiggo 4 – 351 шт.; Honda eNS1 – 327 шт.

Топ-5 б/у автомобилей из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 1573 шт.; Honda M-NV – 460 шт.; Volkswagen ID.6 – 282 шт.; Honda eNS1 – 182 шт.; Tesla Model Y – 123 шт.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайский Haval показал новую модель в стиле самых известных внедорожников.