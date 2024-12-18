Suzuki показала последний вариант своей недорогой модели. Фото

Недорогая модель Suzuki Swift Sport готовится к масштабной модернизации. По этому случаю японский производитель показал последний вариант автомобиля актуального поколения, производство которого скоро остановится.

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Стандартный Suzuki Swift 2024 года уже дебютировал как бюджетный автомобиль для городских покупателей. В то же время покупателям пока предлагают модификацию Sport на базе предыдущей модели. По информации Carscoops, это скоро прекратится.

Вариант Suzuki Swift Sport Final Edition подготовили для прощания со спортивным хэтчбеком. Этот особый автомобиль отличается эксклюзивными 17-дюймовыми черными легкосплавными дисками, красными тормозными суппортами и мелким декором.

Турбированный двигатель Suzuki Swift Sport объемом 1,4 л выдает 138 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач или шестиступенчатую АКПП.

Цена Suzuki Swift Sport Final Edition начинается с $15 200 на домашнем японском рынке. Производство остановят в ноябре 2025 года.

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