Subaru улучшила своего недорогого соперника RAV4 и Sportage. Фото

Недорогой кроссовер Subaru Forester соперничает на рынке с Toyota RAV4 и Kia Sportage. Недавно компания рассекретила следующее поколение популярной модели, а теперь появились фото улучшенного автомобиля, который скоро покинет рынок.

Об этом сообщает Carscoops. Модель Subaru Forester STI Sport Black Interior Selection с длинным названием – новая модификация кроссовера. Автомобиль на базе версии STI Sport получил темный интерьер с отделкой Nappa и черным декором. Собственно, изменения и тематика отражены в имени машины.

Производитель ранее зафиксировал огромный спрос на свою модель Subaru Forester 5 поколения. Кроссовер 2023 года вызвал особенный интерес у покупателей. Например, в США с начала 2024 года продали уже 48 546 экземпляров. Спрос увеличился на 105 процентов.

Цена Subaru Forester теперь уже прошлого поколения – от 27 000 долларов. Стоимость очень привлекательная. Видимо, покупатели считают так же и спешат приобрести такую машину. Ведь недавно дебютировал кроссовер Subaru Forester 6 поколения, который оценили в 31 090 долларов.

Новый Subaru Forester 2024 года получил полностью другой дизайн. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

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