Subaru удивила низкой ценой яркой модели для энтузиастов. Фото

Недорогая спортивная модель Subaru BRZ нравится покупателям. Компания показала новую модификацию под названием Cup Car Basic и удивила низкой ценой на машину.

Детали стали известны Motor1. Новая Subaru BRZ Cup Car Basic стоит всего 24 300 долларов. Это сравнимо с Toyota Corolla и Skoda Octavia – скучными стандартными машинами. Однако Subaru BRZ – это яркий и довольно мощный спортивный автомобиль с эффектным дизайном.

Модификация Cup Car Basic отличается особенным оснащением и предназначается для гоночных состязаний или заездов на треке. По этой причине купе оснащают простыми 16-дюймовыми штампованными стальными дисками. Каждый покупатель все равно заменит их на свой вкус вместе с установкой специальных покрышек.

В салоне Subaru BRZ Cup Car Basic появились крепкий каркас безопасности и кресла с креплениями для спортивных ремней безопасности. В машине почти не осталось шумоизоляции.

Такую особую модификацию подготовили для домашнего японского рынка. Похожая комплектация есть и у родственной модели Toyota GR86. Кстати, недавно стало известно, что оба автомобиля покинут европейский рынок.

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