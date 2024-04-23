Kia официально показала огромный недорогой внедорожник 2024 года

Огромный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года – недорогой и практичный пикап с большим багажником. Автомобиль готовят к премьере, а пока долгожданную модель показали на первом официальном фото в сети.

На данный момент большой внедорожник Kia Tasman держат в секрете, поэтому дизайн еще не рассекретили полностью. Но, как сообщает Motor1, перед премьерой машину показали в пестром камуфляже.

Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про новый большой кроссовер Opel.