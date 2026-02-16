Subaru сделала новый кроссовер Forester намного доступнее. Фото

Новый Subaru Forester 6 поколения привлек много внимания как долгожданный японский кроссовер. Для привлечения покупателей в 2026 году модель сделали еще доступнее и, соответсвенно, привлекательнее.

Про новые цены Subaru Forester 2026 года стало известно Carscoops. Это очень популярный кроссовер. Но медиа отмечает недовольство покупателей дороговизной современных машин. Поэтому производитель отреагировал снижением цен.

Так, новый Subaru Forester Premium подешевел на 1390 долларов до $31 995. Базовый автомобиль стоит от $29 995.

Новый Forester 6 поколения в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Даже такая машина оснащается фирменной полноприводной трансмиссией.

Также в линейку добавили гибрид Subaru Forester. В основе конструкции – 2,5-литровый оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

