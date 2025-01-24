Стильный недорогой кроссовер Peugeot вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Фото

Новый кроссовер Peugeot 3008 2025 модельного года получил очень стильную внешность со сменой поколений. Недорогой автомобиль уже вышел на рынок и фактически вызвал там настоящий ажиотаж.

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В Peugeot назвали модель коммерческим успехом. Производитель сообщил, что за полгода машина собрала 100 000 заказов. Это один из наиболее популярных компактных кроссоверов в своем сегменте на европейском рынке.

Новый Peugeot 3008 3 поколения сменил форм-фактор и превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Стали крупнее габариты. Длина составляет 4540 мм (колесная база – 2739 мм), ширина равна 1890 мм ,а высота – 1640 мм. Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения.

Желающие уже могут купить Peugeot 3008 3 в Украине с 1,6-литровым бензиновым мотором на 180 л.с., а также в гибридном исполнении мощностью 136 л.с. Цена Peugeot 3008 в Украине – от 1 389 000 гривен, что примерно соответствует 32 000 евро. Интересно, что Peugeot 3008 2 поколения фактически стоит столько же.

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