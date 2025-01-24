Долгожданный новый кроссовер Toyota RAV4 появится совсем скоро. Фото

Не секрет, что долгожданная премьера кроссовера Toyota RAV4 следующего поколения приближается. Судя по всему, дебют состоится совсем скоро. О машине появилась новая информация.

Видео дня

Carscoops стало известно о премьере кроссовера Toyota Wildlander новой генерации в апреле 2025 года – фактически, через пару месяцев. Это китайский вариант Toyota RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Недавно на дороги отправились ходовые прототипы, но их внешность скрывали с помощью камуфляжа. Однако были заметны серьезные изменения. И уже очевидно, что силуэт автомобиля станет более квадратным.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Напомним, недавно OBOZ.UA сообщал про новый недорогой кроссовер Skoda, который является долгожданным автомобилем.