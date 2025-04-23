Стильный недорогой кроссовер Mazda раскрыл все свои секреты. Фото

Новый недорогой кроссовер Mazda EZ-60 рассекретили полностью в ходе официальной премьеры. На этот раз показали и салон автомобиля. Таким образом, секретов у стильной машины уже не осталось.

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Этот недорогой современный автомобиль раскрыли в деталях. Подробности про новую Mazda EZ-60 2026 модельного года стали известны Carscoops. О машине появилось больше информации.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года. Показали и салон Mazda EZ-60 – на передней панели установили огромный монитор.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Ориентировочная цена Mazda EZ-60 – в диапазоне 20-25 тысяч долларов для Китая. В Европе автомобиль тоже появится (с предварительным названием Mazda CX-6e), но станет дороже.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый электрокар Audi тоже рассекретили официально.