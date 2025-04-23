Первую модель AUDI более дешевого сегмента показали официально

Audi готовит несколько новых моделей для более дешевого сегмента. Первый автомобиль – AUDI E5 Sportback 2026 модельного года – уже готов. Современную машину показали на фото в ходе официальной премьеры.

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Для таких машин компания даже выделила отдельный бренд AUDI. Именно так, с названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец. Подробности об автомобиле стали известны Motor1.

Производитель новое название объясняет как желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi, так и привнести новизну, которую отражает специально созданный бренд. Как-то так.

Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 5-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную совместно с SAIC.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 295, 402, 570 и 776 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.

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