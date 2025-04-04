Стильная недорогая модель Nissan обошла Toyota в соперничестве на рынке

Японский спорткар Nissan Z выступает в сегменте недорогих купе. Основной конкурент – Toyota Supra, который опять остался позади в ходе соперничества на рынке. Таким образом, покупатели отдали предпочтение более стильной модели.

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Подробности сообщает Motor1. В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, продажи Nissan Z с начала 2025 года выросли на 221% – производитель уже реализовал 2154 машины. В то же время спорткар Toyota Supra нашел лишь 421 покупателя.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Очевидно, обойдет своего соперника и по итогам 2025 года. Купе Toyota вышло на рынок в 2019 году, Nissan – в 2021 году.

Недавно показали новый Nissan Z Midnight Purple – это особая версия недорогой мощной модели, адресованной покупателям, которые ищут в автомобилях настоящее драйверское удовольствие.

Цена 400-сильного Nissan Z 2025 года на домашнем рынке – от 36 000 долларов. А тираж спецверсии Midnight Purple ограничили 4100 экземплярами, однако желающих оказалось намного больше. Производитель ввел систему лотереи, победители которой получили право купить машину.

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