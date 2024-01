Недорогую экономичную модель Toyota назвали лучшим автомобилем года

Недорогую и экономичную модель Toyota Prius нового поколения назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

Видео дня

Об этом стало известно благодаря информации на сайте конкурса "Североамериканский автомобиль года 2024". Ежегодной премии исполнилось 30 лет.

Новая Toyota Prius победила в номинации North American Car of the Year (лучший легковой автомобиль года). Большой электрический кроссовер Kia EV9 назвали лучшим SUV года (North American Utility Vehicle of the Year).

Конечно, не обошлось без пикапа – Ford Super Duty возглавил номинацию North American Truck of the Year (лучший пикап года). Кстати, интересно, что пикапы Ford являются самыми популярными моделями в своем сегменте и наиболее востребованными автомобилями на рынке США в принципе.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новой Toyota Camry 2024 года, которая поступила в продажу с очень привлекательной ценой.