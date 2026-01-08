Стало дешевле: новый кроссовер Hyundai вышел на рынок. Фото

Новый кроссовер Hyundai Nexo 2026 года наконец-то вышел на рынок. При этом модель второго поколения оказалась дешевле в сравнении с предшественником. Об этом автомобиле известно уже все.

Новый Hyundai Nexo 2 поколения – в некоторой степени неожиданная машина, которая продолжит историю редкой модели. Предшественник появился в 2018 году. А Motor.es рассказывает о преемнике.

Дизайн серийной модели выполнили в стиле концепта Hyundai Initium 2024 года. Электрокар получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож.

Водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления 800 км до следующей заправки. На 100-200 км больше в сравнении с прошлой машиной.

Новый Hyundai Nexo 2 получил более совершенную и мощную силовую установку на 255 л.с. Это небольшой прирост на уровне 50 сил. Цена Hyundai Nexo 2026 года в Нидерландах (первый европейский рынок для модели) – менее 50 000 евро с учетом субсидии в размере 23 500 евро. Новинка немного доступнее предшественника.

