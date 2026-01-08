УкраїнськаУКР
Стало дешевле: новый кроссовер Hyundai вышел на рынок. Фото

Hyundai Nexo

Новый кроссовер Hyundai Nexo 2026 года наконец-то вышел на рынок. При этом модель второго поколения оказалась дешевле в сравнении с предшественником. Об этом автомобиле известно уже все.

Новый Hyundai Nexo 2 поколения – в некоторой степени неожиданная машина, которая продолжит историю редкой модели. Предшественник появился в 2018 году. А Motor.es рассказывает о преемнике.

Дизайн серийной модели выполнили в стиле концепта Hyundai Initium 2024 года. Электрокар получил смелую геометричную внешность, в которой преобладают прямые линии и простые формы. Смотрится очень свежо, но на другие кроссоверы Hyundai автомобиль не похож.

Hyundai Nexo

Водородная силовая установка вырабатывает электричество, которого достаточно для преодоления 800 км до следующей заправки. На 100-200 км больше в сравнении с прошлой машиной.

Новый Hyundai Nexo 2 получил более совершенную и мощную силовую установку на 255 л.с. Это небольшой прирост на уровне 50 сил. Цена Hyundai Nexo 2026 года в Нидерландах (первый европейский рынок для модели) – менее 50 000 евро с учетом субсидии в размере 23 500 евро. Новинка немного доступнее предшественника.

